L'accatastamento dello stadio Esseneto, il Comune cerca un professionista

Palazzo dei Giganti cerca un professionista per l'accatastamento dello stadio comunale Esseneto. "Il servizio dovrà avere inizio e termine entro giorni quindici dall’affidamento dell’incarico" - viene reso noto nell'avviso per affidare al miglior offerente la prestazione professionale che ha un importo a base d'asta di 4.950 euro.

La manifestazione di interesse, da inoltrare a servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it, potrà essere presentata dagli iscritti all'albo di geometra, architetto, ingegnere.

Una parte dello stadio Esseneto è costruita su terreni privati e la struttura non è mai stata accatastata. L'ente sta cercando di fatto di provvedere all'inserimento delle particelle contestate (oltre quelle intestate al privato ce ne sono altre che risultano del Demanio dello Stato) nel catasto dei terreni come beni in favore del Comune.