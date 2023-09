Accatasta pedane davanti al supermercato e appicca il fuoco: bloccato 48enne

Accatasta delle pedane davanti la saracinesca del supermercato Ard discount e appicca il fuoco per incenerire l'esercizio commerciale. Notte complicata, quella fra sabato e domenica, nel centro di Naro dove un passante è riuscito a spegnere, prima che si ingrandisse e causasse danni al supermercato, l'incendio. Ad accorrere sul posto, i carabinieri della stazione di Ravanusa.

I militari dell'Arma sono subito riusciti a fare chiarezza, identificando il piromane. Si tratta di un quarantottenne che non sta molto bene. Determinante, per scongiurare il peggio, è stato il passante, un narese di 37 anni, che si è subito mobilitato per circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando danni. Sul posto, poco dopo, è giunto anche il titolare dell'esercizio commerciale.

La posizione del 48enne, ieri, risultava essere al vaglio di investigatori e inquirenti.