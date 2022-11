Rivoluzionerà conoscenza e preparazione linguistica: "Ad Astra" è già meta privilegiata di impiegati, negozianti ed imprenditori

E' una realtà. Da ieri, dopo l'open day, il centro linguistico dell'accademia "Ad Astra" (Cambridge assessment english) di piazza Progresso a Raffadali è pronta a rivoluzionare le conoscenze e la preparazione di bambini, giovani ed adulti. Sarà infatti possibile seguire corsi di inglese, tedesco e spagnolo. E presto verranno associati anche il francese e l'arabo.

"Ad Astra" si è fatta già conoscere perché insegnerà l'italiano ai tanti migranti che giungono sulle coste Agrigentine e vengono ospitati nelle varie comunità della zona.

I corsi di inglese già arrivi sono per tutti i livelli. E c'è già una risposta importante da parte degli adulti, di impiegati, imprenditori e lavoratori. Agrigentini che, di fatto, sanno davvero - concretamente e a loro spese - quanto sia importante, ormai fondamentale, saper parlare l'inglese. E per loro sono stati organizzati - sono già due le classi operative - dei corsi serali. "Questo è un paradosso - ha spiegato, ieri, Giuseppe Ferro: medico raffadalese, impegnato nel sociale, e direttore delle pubbliche relazioni dell'accademia - . Quando abbiamo pensato all'accademia lo abbiamo fatto per dare una possibilità linguistica ai ragazzi. In realtà, il riscontro immediato lo abbiamo avuto da trentenni e quarantenni, tutti già con un lavoro. Perché proprio loro sanno concretamente qual è l'esigenza di conoscere, e saper parlare, l'inglese".

I corsi sono finalizzati al conseguimento delle principali certificazioni linguistiche europee e internazionale. Ma sono previsti anche corsi di potenziamento linguistico per scuole ed enti di formazione pubblici o privati, nonché quelli di supporto linguistico per aziende ed imprese. E sono compresi anche corsi di lingua settoriale: business, turismo, legale. Garantiti inoltre i servizi di traduzione e interpretariato. "Ci abbiamo creduto, abbiamo pensato di portare la novità linguistica per aiutare, giovani e non solo appunto, che sono in difficoltà" - ha sottolineato Ferro - .

L'Agrigentino purtroppo sconta una abnorme ignoranza linguistica. D'ora in avanti invece vi sarà una realtà che, concretamente, potrà aiutare, formare, rivoluzionare.

"I corsi partono per i ragazzini di quarta e quinta elementare. E sono previsti da 8 a 15 alunni per classe - ha spiegato Giustino Alessi, direttore didattico che è nato e cresciuto negli Stati Uniti ed è laureato e specializzato all'università di Zurigo - . E' scontato che l'inglese sia fondamentale per gli studenti in età liceale, eppure gli adulti sono quelli che già si sono iscritti. A loro, che si spostano per lavoro o viaggi, serve un percorso pratico e potranno seguire un percorso che si basa per due terzi sulla parte 'speaking'. L'accademia, attraverso l'eccellenza nell'insegnamento, si pone come punto di riferimento nella formazione linguistica e di crescita umana".