"Baciò e palpeggiò bimba di nove anni", disposto incidente probatorio

Si terrà il prossimo 18 giugno davanti al gip del Tribunale di Agrigento Micaela Raimondo, l’incidente probatorio con la bimba di 9 anni che avrebbe subito gli abusi sessuali da parte di un pensionato settantenne di Montallegro, oggi agli arresti domiciliari dopo la denuncia della mamma della piccola. A richiederlo è stato il pm titolare dell'inchiesta Emiliana Busto. Sarà presente una esperta di psicologia infantile.

L'accusa per l'uomo è di aver baciato con violenza sulla bocca la piccola in due distinte occasioni e l'avrebbe palpeggiata nelle zone intime, regalandole poi braccialetti, caramelle e una banconota da cinque euro per rabbonirla. In una circostanza l'uomo, nel tentativo di minimizzare l'accaduto, avrebbe secondo l'accusa spaventato la piccola al punto che la stessa si è defecata addosso.

L’inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della bimba, la quale aveva raccolto le confidenze della piccina.