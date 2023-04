Maxi multa da 20mila euro per abusi che non ha commesso: il Tar annulla tutto

Commettono abusi edilizi su un immobile dato in affitto, il proprietario non dovrà pagare maxi multa da 20mila euro.

La vicenda è accaduta a Licata: al centro di tutto, suo malgrado, c'è B. C, titolare di un'azienda che è stata concessa in affitto ad un’altra società operante nel settore della rottamazione dei veicoli. Il proprietario, visto che l'affittuario aveva realizzato alcuni abusi sull'immobile, aveva presentato segnalazione a Comune ed enti preposti.

Una versione confermata dalla Polizia municipale e poi dal Municipio, che ha emesso un’ordinanza di demolizione, con obbligo a rimuovere le opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni a carico però di B.C.

All'uomo quindi non è rimasto altro da fare che far presente di non essere in condizione di demolire, dato che il bene era appunto in affitto ed era impossibile accedere all'area interessata. Lo stesso B.C. chiese anche aiuto alle forze dell'ordine per poter procedere alla demolizione, ma senza risultato.

Così, l'uomo si è visto recapitare una sanzione da 20mila euro per la "mancata ottemperanza all’ordine di demolizione" e il Comune ha anche disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio dei beni abusivi e dell’area di sedime per ben 430 metri quadri.

A B.C. non è rimasto quindi che fare ricorso al Tar, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino. I giudici amministrativi, condividendo le tesi dei legali, hanno quindi annullato le sanzioni, evidenziando che "l'inadempimento non sia imputabile al loro destinatario, soprattutto ove questi sia proprietario del bene ma, per le più disparate ragioni, privato della sua materiale disponibilità".