"Autorizzato solo per l'asporto, ma aveva sedie e tavolini": multe e chiusura per locale

Scatta il controllo per un'attività commerciale che serviva cibo e bevande ai tavoli ad ignari avventori e si scopre che, in realtà, non era autorizzata.

I fatti sono ricostruiti da un provvedimento pubblicato dal Comune di Agrigento, che ha adottato un'ordinanza di divieto di prosecuzione della vendita a carico di un negozio (ovviamente di cui non si conoscono né dati nè ubicazione) che forse non pensava di essere oggetto di controlli.

L'ispezione, condotta da personale della Polizia municipale e del nucleo operativo della Guardia di finanza di Agrigento, infatti, ha consentito di accertare che il commerciante possedeva l'autorizzazione per la preparazione di cibi d'asporto, ma non era autorizzato alla sommistrazione ai tavolini. Lo stesso, inoltre, non ha saputo esibire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

Per questo, dopo le sanzioni è scattata adesso l'ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività: il commerciante dovrà ripristinare i luoghi, eliminare tavoli e sedie e soprattutto fermare la propria attività, pena sanzioni ancora più pesanti.