Hanno costruito abusivamente e non hanno mai demolito: scatta multa da oltre 20mila euro

Avevano ricevuto una ingiunzione di demolizione nel lontano 2019 per la realizzazione di una struttura di circa 270 metri quadrati - ampliamento di un edificio preesistente - in una zona a vincolo, ed errano stati oggetto di un controllo l'anno successivo, che accertò il mancato rispetto del provvedimento di abbattimento: adesso i titolari di una impresa agrigentina dovranno provvedere a saldare al Comune una sanzione da oltre 20mila euro.

I privati si erano rivolti più volte ai tribunali, ma senza successo: erano stati prima il Tar e poi il Cgars a respingere le richieste di annullamento dei provvedimenti del Comune.

Così adesso l'Ente, "accertato che le ditte indicate in premessa non hanno provveduto entro il termine previsto di 30 giorni al pagamento della sanzione amministrativa", ha firmato una specifica ingiunzione di pagamento di oltre 21mila euro.