Atti sessuali con una ragazzina di 14 anni, dopo la condanna definitiva in 2 finiscono in carcere

A pochi giorni dalla sentenza in Cassazione, i due imputati per i quali è stata decisa la condanna definitiva passano dagli arresti domiciliari al carcere. Si tratta di Vito Campo, di 70 anni, che deve scontare un anno di reclusione, e Calogero Friscia, di 26 anni, che invece ne deve scontare 2. La vicenda giudiziaria, che va avanti da 5 anni, riguarda gli abusi sessuali perpetrati a danno di una ragazzina di 14 anni a Menfi e Gibellina. I 2 imputati, per i quali è stata decisa la condanna definitiva, sono stati prelevati dai carabinieri nelle rispettive abitazioni. La madre della minorenne, che faceva prostituire la figlia accompagnandola nei luoghi in cui si sarebbero consumati i rapporti sessuali, è stata già condannata in secondo grado, dalla Corte di Appello di Palermo, a 8 anni di reclusione e a 80 mila euro di multa. Era stata arrestata durante le indagini preliminari e da allora si trova in carcere. Campo è stato condannato a 6 anni di reclusione mentre Friscia a 4 anni. Buona parte della loro pena l’hanno scontata ai domiciliari e il periodo residuo, adesso, lo passeranno in carcere.

I rapporti sessuali con la ragazzina avrebbero avuto un “costo” che variava dalle 30 alle 200 euro. La minore, quando scoppiò il caso nel 2017, venne subito allontanata dalla madre e portata in una struttura protetta.