Potenziata la raccolta degli abiti usati, posizionati 12 nuovi contenitori

Potenziata la raccolta degli abiti usati a Ribera. In varie zone della città sono stati posizionati nelle scorse ore 12 nuovi contenitori da parte della ditta Katanè Ambiente. Il servizio è costo zero per il Comune.

I nuovi contenitori, di colore verde e dotati di un sistema di apertura anti-intrusione, saranno riconoscibili grazie alle scritte “raccolta indumenti usati”. Gli abiti raccolti riutilizzabili verranno sanificati e rivenduti come usato mentre i capi in cattivo stato verranno trattati in impianti appositi per il recupero dei tessuti.

È comunque possibile conferire gli abiti usati presso l’isola ecologica nelle giornate di lunedì mercoledì, venerdì e sabato presso l’isola ecologica dalle 6:00 alle 13:00; Martedì e Giovedì dalle 6:00 alle 17:00 oppure prenotando il ritiro porta a porta al numero di Riberambiente: 3203252060.