Abbattono alberi e depositano materiale di risulta: scempio in una scarpata della statale 640

Hanno abbattuto degli alberi e hanno depositato materiale di risulta. Scempio in una scarpata, in corrispondenza del chilometro 3+704 della strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, in direzione di Porto Empedocle. A denunciare quello che è stato un vero e proprio danneggiamento è stato, negli scorsi giorni, un sorvegliante dell'Anas che s'è presentato alla stazione dei carabinieri di Villaseta.

Inspiegabile quello che è accaduto. E non tanto per la creazione di quella che è una vera e propria discarica a cielo aperto, composta da materiale da risulta. Quanto per l'abbattimento degli alberi. Nella zona non vi sono, purtroppo, telecamere di videosorveglianza che avrebbero, naturalmente, potuto dare, e immediatamente, un input investigativo importante. I carabinieri hanno informato la Procura e hanno avviato le indagini per provare a risalire agli autori dello scempio.