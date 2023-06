Gente di “cultura” che abbandona la spazzatura per strada, il sindaco: "Vergognatevi, verrò a mortificarvi a casa vostra”

“Fra le persone immortalate nelle immagini ci sono anche degli insospettabili, ovvero quelle persone che dovrebbero avere un livello culturale elevato ma che invece, non rispettano l'ambiente. Per la legge, non posso pubblicare le vostre immagini però è altrettanto vero che posso venire a casa vostra per mortificarvi davanti ai vostri figli. È inaudito che i cittadini di un certo livello sociale, continuano a sporcare la città, vergognatevi”. Questo è il duro monito del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, agli agregentini che dal 1 al 7 giugno, sono stati immortalati dalle fototrappole ad abbandonare rifiuti in strada. Nelle nove postazioni allestite con apparecchiatura fotografica, sono state 27 le persone individuate, di queste, solo in tre risulterebbero in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti.