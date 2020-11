Tempi duri per gli "sporcaccioni", il Comune ripristina la squadra ambientale

Potenziati i controlli contro l’abbandono di rifiuti. Il comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni, dopo avere sentito il sindaco Franco Miccichè, ha deciso ripristinare la squadra di polizia ambientale.

"Due pattuglie - spiegano dal Comune con una nota - lavoreranno h24 sul territorio cittadino controllando in particolare le aree dove tradizionalmente gli sporcaccioni seriali lasciano i loro sacchetti di rifiuti. Coloro che verranno scoperti in flagrante verranno denunciati e sanzionati come prevede la legge".