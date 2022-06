Hanno abbandonato rifiuti per strada: dopo quattro anni arrivano le prime multe

Erano stati "pizzicati" mentre abbandonavano rifiuti per strada in diverse zone della città e non avevano - come tanti altri - approfittato della possibilità di un pagamento in forma ridotta della sanzione prevista: oggi stanno iniziando a ricevere le multe. Peccato che siano passati "appena" quattro anni.

Tutto dipende dal doppio passaggio che queste sanzioni devono attraversare, trattandosi di un reato ambientale: se a staccare fisicamente la multa è infatti la polizia locale, le procedure di riscossione o recupero (come in questi casi) sono del Libero consorzio che, tra notifiche, accertamenti e burocrazia, fa sì che una sanzione risalente al 2018 giunga in dirittura d'arrivo solo adesso.

Di pratiche di questo tipo, sull'albo pretorio dell'ex Provincia, ne abbiamo individuate una decina, a fronte delle centinaia (almeno, così ha sempre sostenuto il Comune) emesse proprio tra il 2018 e il 2019, quando l'attività di controllo del territorio avviata dalla Municipale appariva estremamente "vivace" e soprattutto incisiva.