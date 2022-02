“Ha abbandonato sacchi di rifiuti in pieno centro”, multato commerciante

Ha abbandonato numerosi sacchi contenenti scarti alimentari: un commerciante del centro di Agrigento è stato multato dalla polizia municipale a conclusione di un massiccio intervento di controllo del territorio finalizzati a reprimnere il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti.

Un plauso al lavoro svolto dai vigili urbani arriva dall'assessore comunale al turismo Francesco Picarella attraverso un post su Facebook: "Questa volta un esercente, nella notte, ha lasciato all’angolo di una strada in pieno centro dei sacchi con scarti alimentari. Ricordo a tutti che abbandonare i rifiuti è un reato ambientale e sono previste sanzioni penali e amministrative. Il rispetto del decoro è principio fondamentale per il corretto vivere civile. Tutta la città deve impegnarsi per presentarsi al meglio con l'inizio della stagione turistica".