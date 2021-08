Montagne di rifiuti a Maddalusa, l'appello di MareAmico alle istituzioni: "Fermate gli incivili"

“ Gli incivili hanno trasformato la strada di Maddalusa in una mega discarica a cielo aperto Ovunque ci sono rifiuti, ed anche lo splendido boschetto ne è colmo. Questa situazione è diventata insostenibile e vergognosa. Il Comune, il Demanio marittimo, la forestale, la capitaneria di porto, i carabinieri e la prefettura debbono fare qualcosa, al fine di impedire questo scempio”. Questo è l’appello alle istituzioni lanciato dall’associazione Mareamico Agrigento per contrastare il triste fenomeno dell’abbandono dei rifiuti che non risparmia neanche la suggestiva località balneare di Maddalusa.