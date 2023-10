Immortalati mentre abbandonano i rifiuti pure con il carrello agganciato alle auto, sanzioni fino a 10 mila euro

In una settimana sono state “beccate” 18 persone mentre, pensando di agire indisturbate, depositavano rifiuti di ogni tipo per strada, senza minimamente preoccuparsi che esistono delle regole ben precise sul conferimento ed in particolare sulle procedure legate alla raccolta differenziata. E questo è solo il report che si riferisce al periodo compreso tra il 13 e il 20 ottobre.

Qualcuno ha anche “pensato bene” di utilizzare un carrello agganciato alla propria auto per trasportare con più facilità i rifiuti da abbandonare per strada. Tutto quest è stato documentato dalle cosiddette “fototrappole”, appositi dispositivi installati per individuare gli incivili.

Tra l’altro, da un paio di settimane, le pene pecuniarie si sono inasprite. Il 10 ottobre, infatti, è entrata in vigore la legge 137/2023 che stabilisce l'applicazione di un'ammenda penale – e non più di una sanzione amministrativa - nel caso di abbandono rifiuti: “Chiunque compia abbandono di rifiuti è punito con ammenda da 1000 a 10mila euro. La pena è aumentata sino al doppio se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi”.

Tutte le immagini riprese dalle “fototrappole” saranno trasmesse alla Procura della Repubblica che provvederà ad individuare i trasgressori che dovranno anche sostenere il costo delle operazioni di rimozione dei rifiuti e di ripristino dei luoghi.

“La ‘fototrappola’ - fanno sapere dal Comune - è certamente uno strumento efficace per contrastare l'odioso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e, per questo motivo, provvederemo a rinnovare il contratto con la ditta che fornisce il servizio. Le fotocamere mobili catturano una sequenza di 60 fotogrammi in meno di un minuto, rilevano il movimento e leggono le targhe delle auto sia di giorno che durante le ore notturne”.