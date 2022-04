Rifiuti edili depositati insieme al secco residuo, carabinieri in campo per scovare i “furbetti”

Una giornata di controllo straordinario del territorio, domani, mercoledì 13 aprile, a Favara sulla sulla qualità del secco residuo. L’attività dei vigili urbani sarà svolta con l’ausilio dei carabinieri della locale Tenenza coordinati dal comandante Fabio Armetta.

In particolare le verifiche saranno mirate ad accertare l'abbandono illegale di rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione.

"Purtroppo - spiega l'assessore all'ecologia Lillo Attardo - abbiamo accertato che qualcuno sfrutta il giorno dedicato al deposito del secco residuo per smaltire anche rifiuti che andrebbero conferiti presso impianti specifici. Questa illegalità, che comporta danni economici e ambientali alla collettività, non sarà tollerata. Con la Tenenza e con il Comando locale dei vigili urbani avvieremo le attività di accertamento necessarie per scoprire e sanzionare pesantemente i responsabili".