Tempi duri per i lanciatori seriali, il prefetto richiama polizia e carabinieri: "Procedete ai sequestri dei mezzi"

Stangare i lanciatori seriali, applicando le nuove sanzioni penali che prevedono il sequestro dell'autovettura o del mezzo a bordo dei quali verranno sorpresi o immortalati mentre si disfano dei rifiuti. Questo il messaggio, chiaro, inequivocabile, che è stato lanciato dal prefetto Filippo Romano - durante uno degli ultimi comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica - a carabinieri, polizia Stradale, vigili urbani di tutta la provincia e alla Forestale.

Grazie alla videosorveglianza, la polizia municipale del Comune di Agrigento ha già inviato in procura 11 segnalazioni. E lo stesso la massima autorità governativa della provincia si aspetta che facciano anche le altre forze. Compreso da Forestale che quest'anno, anche in vista di Agrigento capitale italiana della cultura, controllerà con i droni, segnalando anche coloro che depositano rifiuti in quelli che, a loro sembrare, appaiono come luoghi sicuri, perché magari di periferia o d'aperta campagna. "Va presa la targa e segnalata, di modo che possa scattare il sequestro dei mezzi - ha ribadito il prefetto Romano - . Magari in questo modo, dopo più sequestri, si comprenderà che i rifiuti non possono essere abbandonati".

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.