"Sorpresi ad abbandonare sacchi di rifiuti in via Imera", scattano maxi multe

Sorpresi ad abbandonare rifiuti sul marciapiede in via Imera, vengono multati. A darne notizia è il Comune. "La nuova strategia della polizia municipale, diretta dal colonnello Gaetano Di Giovanni - si legge in una nota dell'ente -, ha infatti permesso di cogliere sul fatto due persone intente a lasciare i propri rifiuti indifferenziati sul marciapiede di via Imera, una delle zone più colpite da questo triste fenomeno".

Bloccate, identificate e sanzionate, "probabilmente nel futuro preferiranno mettersi in regola piuttosto che rischiare di venire multati per la seconda volta con un’accusa di recidiva".

Ai due "sporcaccioni" è stata inflitta una multa di 600 euro ciascuno. "L’azione della polizia municipale - prosegue il Comune - non si è esaurita, anzi. Quattro squadre, dall’inizio dell’anno, sono in azione in tutta la città mentre un sistema di video sorveglianza verrà attivato nelle zone più colpite dall’incivile abitudine. Non mettersi in regola, oggi, potrebbe non essere più conveniente".