Beccati mentre abbandonano rifiuti, lo sfogo del sindaco: “Ecco come i nostri concittadini vogliono l’isola pulita”

A Lampedusa gli “sporcaccioni” riempiono le strade di rifiuti e se ne fregano delle regole. Ma non hanno fatto i conti con l’obiettivo fotografico che, impietoso, li immortala cogliendoli sul fatto. E per di più queste foto sono state anche pubblicate su Facebook dal primo cittadino Filippo Mannino che non nasconde tutta la sua indignazione: “Ecco come vogliamo bene all’isola - scrive sulla sua pagina - ed ecco come i nostri concittadini vogliono l’isola pulita.

E mi dispiace sapere che tra loro, ci sono pure persone che lavorano con il turismo. La polizia municipale sta continuando a sanzionare questi comportamenti ma, fino a quando non prenderemo coscienza che prima o poi tutto ciò ci tornerà contro, non avremo futuro”.