Abbandonano rifiuti edili sulla strada di accesso a Punta bianca, Mareamico: "Siete dei porci"

"Mareamico ringrazia sentitamente il porco che, dopo aver ristrutturato casa, ha abbandonato diversi pennelli di cartongesso, lungo la strada di Punta bianca".

A denunciarlo sui social è l'associazione ambientalista Mareamico. "Abbiamo già richiesto alla ditta Seap di prelevare questi rifiuti. Quando la riserva sarà operativa istalleremo un numero adeguato di telecamere e tutto ciò finirà per sempre".

Secondo quanto anticipa l'associazione, è "in programma di chiudere l'accesso alle auto da Drasy in poi, la riserva si potrà visitare solo a piedi, in bici ed a cavallo".

Probabilmente, però, dato che le esercitazioni militari sono già fissate per il prossimo autunno, si potrà accedere anche con camion e carri armati.