Abba, Leonardo Urso resta alla guida dell'associazione dei Bed and breakfast

Nel corso di una affollata riunione che ha visto la partecipazione di tantissimi Soci titolari di strutture ricettive della nostra Provincia, il Presidente uscente Leonardo Urso è stato riconfermato all’unanimità Presidente dell’ABBA per l’anno 2023. Dopo la relazione conclusiva di fine mandato, Urso ha salutato tutti i soci ringraziandoli per il privilegio a lui concesso di guidare ancora la prestigiosa Associazione dei B&B di Agrigento.

“Sono estremamente felice ed emozionato della riconferma -dice Leonardo Urso - una scelta compatta a riconoscimento di un grande lavoro fin qui svolto unitamente a tutto il Consiglio Direttivo. Essere eletto la prima volta è stato bello. C'era tantissima soddisfazione per una cosa nuova. Ma la riconferma per fare due mandati di fila, è davvero una cosa unica. Un incarico che mi onora e che al contempo mi grava di maggiori responsabilità. Urso ha poi confermato in maniera inequivocabile, il profilo di un’ABBA vigile e propositiva nei riguardi della Politica: “continueremo a essere uno stimolo per le Amministrazioni comunali e regionali, che certamente potrebbero fare di più per questa città; siamo noi quelli che abbiamo deciso di restare in questa città, di investire in questa città, e quindi pretendiamo una migliore qualità di vita in questa città !”.

Questo il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica per tutto il 2023:PRESIDENTE : Leonardo Urso, V.Presidente : Rosi Di Matteo, Segretario : Andrea Varisano, Tesoriere : Filippo Alfano, Consigliere : Anna Contino