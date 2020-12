A zonzo nonostante la zona "rossa", 22 multe in quattro giorni

Ben 22 sanzioni su 1.257 persone controllate e una, invece, la multa ad un esercizio commerciale. Durante la zona "rossa" - disposta dal Dpcm anti-Covid - le forze dell'ordine hanno svolto, in tutto l'Agrigentino, una capillare attività di controllo. Le indicazioni - definite dal prefetto Maria Rita Cocciufa durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - erano state, del resto, chiare.

Polizia, carabinieri e Guardia di finanza hanno svolto una capillare attività di controllo, soprattutto in chiave preventiva. Dalla vigilia di Natale a ieri, domenica, su tutto il territorio provinciale sono state 22 le sanzioni elevate. Praticamente sono stati pizzicati 22 agrigentini che erano in giro, nonostante la zona "rossa", senza alcuna legittima motivazione. Su 434 esercizi commerciali controllati è stata invece elevata una sola multa.

L’attività delle forze dell’ordine, come di consueto, continuerà nei prossimi giorni e per tutto il periodo delle festività, per assicurare il rigoroso rispetto delle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni.