Strage di San Giovanni Gemini, una targa per ricordare Michele Ciminnisi e Vincenzo Romano

Organizzata una cerimonia per scoprire una lastra commemorativa dedicata a due vittime innocenti della mafia. Il sindaco Mangiapane: "Un messaggio per i giovani che si trovano in un percorso di crescita e di passaggio alla fase adulta, per mantenere saldi i valori civili e i principi d’onestà e giustizia”