Achille Lauro compie il miracolo: riapre il parcheggio pluripiano che si potrà utilizzare per la notte di Capodanno

Il primo merito Achille Lauro se lo è conquistato ancor prima di salire sul palco: grazie alla sua presenza nella città dei templi, come super ospite per lo spettacolo musicale in piazza Marconi a Capodanno, sarà riaperto il parcheggio pluripiano in via Empedocle, chiuso ormai da mesi.

Tra le righe dell’ordinanza sindacale che stabilisce le regole per traffico e aree di sosta strategiche, infatti, è riportato anche il parcheggio pluripiano che, quindi, torna ad essere fruibile proprio per la notte di San Silvestro.

“Sembrerebbe passare come una notizia che non è notizia - dice Peppe Di Rosa del Codacons - ma finalmente, così come riportato nella determina dirigenziale 322 del 28 dicembre, con la messa in sicurezza e con l’ottenimento di tutte le autorizzazioni di cui era sfornito, ecco che arriva la tanto desiderata riapertura del parcheggio pluripiano. Le attività di ricezione turistica della zona torneranno a respirare ma, adesso, sarebbe necessario, come in tutte le attività pubbliche, che le certificazioni ottenute e rilasciate dalle autorità preposte per la sicurezza dei locali pubblici, così come previsto dalle leggi vigenti, vengano esposte al pubblico. Siamo felici per questa riapertura. Rimarremo vigili e attenti nell’interesse dei consumatori, fiduciosi in una gestione attenta e puntuale”.

Il Codacons, intanto, ha chiesto al Comune il rilascio della copia dei documenti attestanti la certificazione di tutti gli impianti della struttura (idrico, elettrico, antincendio) aggiornati alla data odierna. "Tutto questo - conclude Di Rosa - per la tutela e nell’interesse dei cittadini".