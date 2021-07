Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 13 nuovi contagiati, nessun morto e 23 guariti

Dopo lo stop ai nuovi contagi delle 24 ore precedenti, si registrano 13 nuovi casi di Coronavirus in provincia. Non ci sono deceduti mentre i guariti sono 23 a fronte di 196 tamponi processati. Sono questi i numerii del report sanitario, relativo alla giornata di ieri, dell'Asp di Agrigento.

I contagi Comune per Comune

Agrigento resta a 30 contagiati (18 sono migranti isolati che si trovano in un centro di accoglienza); Campobello di Licata: 11; Canicattì: 11 (-6); Casteltermini ne ha 2 in una comunità per migranti; Castrofilippo: 1, Favara: 6 (+1); Licata: 52 (-5); Palma di Montechiaro: 21 (+7); Porto Empedocle: 2; Racalmuto: 1; Raffadali: 1; Ravanusa: 30 (-5); Realmonte: 1; Ribera: 3 e Siculiana: 24 (-1) dei quali 18 sono migranti ospitati a Villa Sikania. Sulle navi quarantena in rada nell'Agrigentino ci sono 22 migranti positivi al virus.



Sono Covid-free: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Camastra, Caltabellotta, Cammarata, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Margherita di Belìce, Santo Stefano Quisquina, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Sciacca, Villafranca Sicula.