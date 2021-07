Coronavirus, il bollettino dell'Asp: zero nuovi contagi e nessun decesso, ci sono 2 guariti

Con 286 tamponi processati, i numeri del consueto report dell'Azienda sanitaria provinciale tracciano un quadro decisamente incoraggiante sull'andamento della pandemia. Rimangono solo 4 persone in ospedale di cui una in terapia intensiva

Buone notizie dall'Asp, con l'ultimo bollettino che parla di zero nuovi contagi e zero vittime da Covid-19. Si registrano 2 guariti mentre in ospedale rimangono 4 persone ricoverate, una soltanto in terapia intensiva all'ospedale Parlapiano di Ribera. Le altre sono in 3 al San Giovanni di Dio di Agrigento e una in un nosocomio fuori provincia. Con l'ultimo decesso registrato nel precedente bollettino, la provincia di Agrigento rimane a 249 persone morte a causa del Covid. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 286.

I contagi Comune per Comune

Agrigento resta a 30 contagiati (18 sono migranti isolati che si trovano in un centro di accoglienza); Campobello di Licata: 11; Canicattì: 17; Casteltermini ne ha 2 in una comunità per migranti; Castrofilippo: 1, Favara: 5; Licata: 57; Palma di Montechiaro: 21; Porto Empedocle: 2; Racalmuto: 1; Raffadali: 1; Ravanusa: 35 (-1); Realmonte: 1; Ribera: 3 e Siculiana: 25 (18 sono migranti ospitati a Villa Sikania). Sulle navi quarantena in rada nell'Agrigentino ci sono 22 migranti positivi al virus.



Sono Covid-free: Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Camastra, Caltabellotta, Cammarata, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Santa Margherita di Belìce, Santo Stefano Quisquina, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Sciacca, Villafranca Sicula.