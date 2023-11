Fondazione Capitale della cultura, la maggioranza ritrova l’unità: saltano però associazione MeNo e direttore generale

Alla fine è andata esattamente come era stato previsto. Intorno alla mezzanotte la maggioranza del sindaco Franco Miccichè ha approvato la bozza di statuto per la costituzione di una Fondazione che dovrà gestire le iniziative di Agrigento Capitale della cultura 2025.

Il testo che viene fuori però è profondamente diverso da quello esitato dalla giunta mesi fa, dato che è frutto di una rilevante attività di revisione da parte degli stessi consiglieri vicini al primo cittadino, che hanno tradotto in atti tutti i dubbi manifestati in queste settimane rispetto al testo sottoposto alle commissioni (che in larga parte lo hanno bocciato).

Tante le cose modificate, e tra queste l'esclusione dell'associazione MeNo dal novero dei soci fondatori e l'esclusione della voce che prevedeva a monte l'individuazione del direttore generale della fondazione nella persona del tecnico che ha redatto il dossier di candidatura, Roberto Albergoni. Secondo la nuova formulazione sarà infatti il Consiglio di amministrazione - di strettissima costituzione politica - "nel rispetto delle norme di legge" a individuare la figura cardine nella gestione di fondi e progetti.

Tagliate fuori le opposizioni, a partire dalla Dc che aveva presentato numerosi emendamenti, tutti bocciati o semplicemente sostituiti con quanto prodotto dalla maggioranza, rinforzata e ringalluzzita dopo il "via libera" ricevuto solo ieri dai deputati di riferimento.

Approvato questo testo - che comunque le opposizioni non hanno votato e rispetto al quale si sono manifestati molto scettici - e una volta andato in pubblicazione si potrà/dovrà provvedere a costituire davanti ad un notaio la fondazione vera e propria (che partirà con un bilancio di soli 50mila euro e che, finché l'ente non si doterà degli strumenti finanziari di fatto sarà pressoché impotente) e dare così il via, forse, alla fase operativa di preparazione all'anno 2025. Tutto, ovviamente, dopo che Ecua è Comune di Lampedusa, in quanto soci fondatori, avranno votato la stessa versione di statuto. Ogni modifica comporterebbe infatti un ritorno al punto di partenza. Nel caso del Consorzio universitario non è chiaro poi se l'attuale governance, ormai in proroga, sia titolata a votare il punto

Un anno appena, salvo nuovi ritardi o problemi burocratici, per prepararsi alla vetrina più importante per la città da molto tempo a questa parte.