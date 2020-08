"Violazione degli obblighi di assistenza familiare", 50enne ai domiciliari

La polizia, nella giornata di ieri, in esecuzione di decreto emesso dall’ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Venezia, ha sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare l’agrigentino I. I. di 50 anni. L'uomo, sconterà la pena di quattro mesi di reclusione, in casa agli arresti domiciliari. L'uomo era stato condannato per i reati di di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

