"Droga nascosta dentro una moto", denunciato 40enne

Un 40enne è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E' quanto reso noto dalla questura di Agrigento.I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro nelle fasi di controllo di un ciclomotore hanno notato che l'uomo risultava essere privo di copertura assicurativa. Dopo l'isperzione, gli agenti, hanno ritrovato un involucro di plastica trasparente contenente 9,50 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish, suddiviso in dieci confezioni avvolte da carta stagnola. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà.