Il Coronavirus non molla la presa, sale il bilancio dei positivi in provincia: 4 nuovi contagiati

+4. E' questo il bilancio, delle utlime ore, che riguarda i positivi in provincia al Covid 19. Si tratta, nel dettaglio, di tre casi di contagio a Grotte ed uno a Santa Margherita di Belice. Ad annunciarlo è stato il sindaco Alfonso Provvidenza. "Manifestiamo solidarietà, affetto e vicinanza alle persone coinvolte", ha scritto sui social.

In serata, ha aggiunto, arriveranno nuovi aggiornamenti sulla vicenda. Ad oggi sono sette i casi di positività recentemente registrati nel piccolo centro dell'Agrigentino, di cui due già guariti.

La persona positiva a Santa Margherita è un donna di 67 anni. "Stiamo provvedendo alla notifica formale del provvedimento di 'permanenza domiciliare - dice Francesco Valenti - per quarantena con sorveglianza attiva. Covid-19' e a tutti gli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa. Non appena in possesso di ulteriori notizie sarà mia cura aggiornarvi immediatamente anche a mezzo video".

(Aggiornato alle 15:30)