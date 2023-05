Maxi sequestro di cocaina: nove milioni di euro di introiti persi per gli spacciatori

La sostanza che era stata suddivisa in panetti viaggiava nel bagagliaio di un'automobile

Trenta chilogrammi di cocaina, suddivisi in panetti e caricati con dei normali scatoli sul bagagliaio di un'automobile. Questo è il bilancio dell'operazione degli uomini della squadra mobile di Agrigento che ha portato all'arresto di Giuseppe Neri, 42 anni di Realmonte. I dettagli delle attività condotte dai poliziotti sono stati illustrati in mattinata nel corso di una conferenza che si è svolta nella sala San Michele Arcangelo della Questura di Agrigento.

“È il più grosso sequestro di cocaina mai avvenuto ad Agrigento, sia per quantità e sia per importo investito in questa sostanza stupefacente – ha detto dai microfoni di AgrigentoNotizie il procuratore capo, facente funzioni di Agrigento, Salvatore Vella che ha anche aggiunto - Un plauso va fatto agli uomini della questura perché dietro questa operazione c'è un lavoro fatto di notti e di giorni sulla strada, di investigazioni e di conoscenza del territorio che hanno portato a questo risultato”.

Il dirigente capo della squadra mobile, il vice questore aggiunto Giovanni Minardi invece, si è soffermato sul valore di mercato della droga sequestrata. “Trenta chilogrammi di cocaina che in questo stato - spiega Minardi - vale più di un milione di euro ma dopo il taglio della sostanza, immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare fino a nove milioni di euro”.