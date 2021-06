"Passeggiamo perché soffriamo d'ansia", i poliziotti multano 20enni in giro oltre l'orario consentito

"Passeggiamo perchè soffriamo d'ansia". I poliziotti del commissariato di Licata hanno "pizzicato" dei giovani che sostavano in centro città dopo oltre l'orario consentito dal coprifuoco, in materia di regole anti-covid 19. Gli agenti, hanno immediatamente verificato che della giustificazione non era sostenuta da idonea documentazione medica e dunque si trattava di una bufala. I poliziotti, dopo le domande di rito, hanno multato i 20enni.