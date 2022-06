Festa della Repubblica con fuori programma: sit-in contro il rigassificatore, i manifestanti: "Opera che uccide l'ambiente e il turismo"

“Siamo contro un rigassificatore che non porta lavoro ma la distruzione dell'ambiente e il blocco della speranza nello sviluppo turistico di tutta la costa Agrigentina”. Queste sono state le parole di una oppositrice alla realizzazione dell'impianto di rigassificazione a Porto Empedocle e che sono state dette, in occasione della pacifica manifestazione di protesta che si è svolta in piazza Vittorio Emanuele, in contemporanea con le celebrazioni della festa della Repubblica.

Un fuori programma che ha visto scendere in strada un gruppo di cittadini non per contestare ma per sensibilizzare, le autorità presenti, al delicato tema ambientale che, secondo il comitato degli oppositori, verrebbe compromesso dalla costruzione della struttura voluta da Enel e che godrebbe anche del benestare del governo Draghi.

Nessuno slogan di disturbo, solo degli striscioni esposti e che ribadiscono la contrarietà di questi cittadini al rigassificatore di Vigata. Al termine del sit-in, che non godeva di nessuna autorizzazione, tutti manifestanti sono stati identificati dalla polizia.