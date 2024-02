La dea bendata torna a baciare la provincia: vinti oltre 14mila euro al “10eLotto”

A Favara vinti 14.250 euro con il “10eLotto”. Una cifra di tutto rispetto che conferma il momento particolarmente favorevole, non solo in provincia di Agrigento, sul fronte dei “numeri fortunati”. Sicilia a segno con questo gioco particolarmente amato, che si affianca al Lotto tradizionale, grazie anche alle vincite registrate a Catania (25 mila euro) e a Palermo (9500 euro) nella giornata del 6 febbraio. L'ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 419 milioni di euro in questo inizio del 2024.