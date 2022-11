“10eLotto”, una vincita dopo l'altra: fortunato giocatore si porta a casa 100 mila euro

Questa volta è stato San Giovanni Gemini il centro baciato dalla fortuna: nel piccolo paese montano un giocatore ha centrato un “nove” al “10eLotto” portandosi a casa la ragguardevole cifra di 100 mila euro. Una vincita, allo stesso gioco, che arriva poche ore dopo la precedente avvenuta a Realmonte dove un altro fortunato giocatore si è portato a casa 20 mila euro.

E più di 37 mila euro sono stati inoltre vinti ad Agrigento con l’ultima estrazione del Superenalotto.

Insomma in questo periodo i numeri stanno decisamente sorridendo a chi tenta la fortuna in provincia di Agrigento. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 16,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.