La fortuna torna a baciare l’Agrigentino: vinti 30 mila euro con il “10eLotto”

Questa volta la dea bendata ha baciato Santo Stefano Quisquina, il piccolo paese montano dell’entroterra agrigentino dove si trova l’eremo di Santa Rosalia ma anche il suggestivo teatro Andromeda.

Vinti 30 mila euro in un colpo solo con l’ultimo concorso del “10eLotto” di sabato 2 settembre: il fortunato giocatore è entrato in una tabaccheria e ha centrato un “8 oro” in un’estrazione frequente.

Il concorso del “10eLotto”, nella sola giornata di sabato 2 settembre, ha distribuito 12 milioni di euro in tutta Italia per un totale di 2,5 miliardi da inizio anno.