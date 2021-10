"10 e Lotto", la fortuna bacia Sciacca: vinti 20 mila euro

Sciacca baciata dalla fortuna. Una giocata al concorso del 19 ottobre del “10 e Lotto” regala ben 20 mila euro ad un fortunato giocatore.

La provincia di Agrigento torna a sorridere grazie al “10 e Lotto” con una combinazione vincente che colloca la città termale tra quelle più fortunate nel territorio.

Non è nota, come sempre accade, l’identità del fortunato ma è quasi certo che si tratti di un cittadino saccente e non di una persona di passaggio.

Su scala nazionale, l’ultimo concorso del “10 e Lotto” ha distribuito vincite per 26,6 milioni di euro per un totale di oltre 3,4 miliardi dall’inizio dell’anno.