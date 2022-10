Avviato il servizio di refezione scolastica a Santo Stefano Quisquina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

E' stato avviato dal Comune di Santo Stefano Quisquina il servizio di mensa per l’anno scolastico 2022-2023.

La novità nello svolgimento del servizio riguarda l’utilizzo di vassoi in acciaio inox, acquistati dal Comune grazie alla rinuncia dell’indennità di carica da parte del Presidente del Consiglio Comunale e alla rinuncia dei gettoni di presenza da parte dei Consiglieri Comunali, in sostituzione dei piatti in plastica monouso adoperati negli anni precedenti.

L’iniziativa del Consiglio Comunale costituisce un altro tassello importante verso l’abbattimento sostanziale del consumo della plastica nell’ambito comunale, che si aggiunge ad altre azioni pubbliche e private già messe in atto per la riduzione a monte dei rifiuti e che proietta il Comune a diventare “plastic free”, in linea con il programma dell’Amministrazione Comunale.

L’utilizzo dei vassoi in acciaio inox nel servizio di mensa sarà messo in atto con gradualità, iniziando dalle quinte classi della scuola primaria fino ad interessare tutte le classi. Entro la fine dell’anno scolastico si conta di abbattere il consumo di piatti in plastica monouso di circa 6.000 unità al mese.