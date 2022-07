Sporco impossibile? Scopri le proprietà del bicarbonato in casa

Superfici incrostate o ingiallite? Macchie impossibili da rimuovere? Il vostro alleato perfetto per le pulizie in casa si chiama bicarbonato di sodio. Le sue proprietà sono stupefacenti, dai pavimenti alla biancheria, passando per cattivi odori e stoviglie resterete sbalorditi dai suoi effetti. Scopriamo come usarlo nella maniera giusta.

Pavimenti

Per lavare i vostri pavimenti basterà sciogliere un bicchiere di bicarbonato in un secchio d’acqua calda. Sulle superfici in ceramica si consiglia di aggiungere un bicchierino di aceto. Con queste soluzioni le vostre superfici brilleranno.

Mobili e superfici

Il bicarbonato è il prodotto ideale per rimuovere le incrostazioni di grasso ovunque. Per le macchie più difficili si può realizzare un composto con tre cucchiai di bicarbonato e uno di acqua da applicare con una spugna. Lo stesso composto si può usare anche per l’argenteria. Il bicarbonato può essere utilizzato anche su tappeti e divani. Dopo aver passato l’aspirapolvere, cospargete il tappeto con il bicarbonato, lasciatelo agire e poi ripassate l’aspirapolvere. Stesso procedimento anche per i divani e i materassi.

Pulizia forno e stoviglie

In cucina non potrete più farne a meno. Per fornelli e pentole basta cospargeretelo nella parte incrostata fare agire per qualche minuto e il gioco è fatto. Si può anche aggiungere un cucchiaio di bicarbonato nell'acqua con detersivo per potenziare l'azione sgrassante. Il vostro forno inoltre splenderà con l’uso del bicarbonato, cospergetelo nelle parti interessate spruzzate l’acqua calda e lasciate agire per una notte. Il giorno dopo la spugna umida rimuoverà lo sporco più ostinato.

Cattivi odori

Basterà mettere in una ciotola il bicarbonato e posizionarlo in luoghi umidi e lui assorbirà i cattivi odori.Il contenuto della ciotola andrà cambiato una volta al mese. Se praticate sport potrete disinfettare zaini e borsoni usando una soluzione di acqua e bicarbonato. Un sacchetto di cotone con il bicarbonato dentro invece farà sparire il cattivo odore dalle vostre scarpe.

Lavatrice e Bucato

Aggiungete al vostro bucato un cucchiaio di bicarbonato, i vestiti saranno igienizzati e anche la lavatrice sarà sempre pulita.

Per pulire il bagno

Anche il vostro bagno tornerà nuovo usando un composto con tre cucchiai di bicarbonato e uno di acqua.