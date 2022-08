Pulizie in casa, l’aceto fa miracoli

Pulito splendente con metodi naturali? La risposta è l’aceto di vino, un alleato vincente per lo sporco più difficile. Cucina, pavimenti, bucato e non solo, ecco i trucchi per rendere profumati e lucenti gli ambienti in casa.

Partiamo dai pavimenti. Per un risultato ottimale basta aggiungere un bicchiere di aceto dentro il secchio in cui sono già stati posti l'acqua e il detergente e dopo aver passato lo straccio la superficie sarà come nuova. Da escludere per parquet o marmo.

Per lavare il forno non potrete più rinunciare alle proprietà sgrassanti dell’aceto. Cosa fare? Bisognerà munirsi di uno spruzzino con dentro 250 ml di aceto bianco e 250 ml di acqua distillata applicare dentro il forno e lasciare agire per circa 5 minuti. Il risultato? Si potranno rimuovere anche le incrostazioni più ostinate.

E per il calcare nel bagno e nei rubinetti ci pensa sempre l’aceto. Si dovrà, anche in questo caso, fare una miscela di acqua e aceto in uno spruzzino, dopo cinque minuti il risultato sui sanitari sarà stupefacente. Nel wc in caso di macchie si consiglia di versarlo al suo interno e di lasciarlo per tutta la notte. Ottimo per eliminare il calcare anche nel box doccia.

In caso di macchie difficili si consiglia di usare l’aceto per tutte le superfici della cucina, dal piano cottura al lavello, basterà passare un panno imbevuto di aceto e tutto sparirà in pochi secondi, da aggiungere anche nel contenitore con il detersivo dei piatti per un’azione ancora più potente. Si può usare l’aceto non solo per eliminare le macchie ma anche per deodorare il frigorifero e altri elettrodomestici, provare per credere.



Anche per il bucato non potrete più fare a meno dell’aceto una volta usato. Qualche cucchiaio unito al detersivo aiuterà ad igienizzare i vostri capi. E quando le macchie non vanno via, prima del bucato, immergere il vestito in una bacinella con acqua e aceto, spariranno più facilmente. Anche per la pulizia della stessa lavatrice è possibile fare un lavaggio a vuoto versando un bicchiere di aceto nel cestello e uno nella vaschetta, utile per eliminare anche i cattivi odori.