Rendere le tapparelle come nuove? Ecco tutti i metodi più semplici e naturali per riuscirci

Polvere e macchie difficili da rimuovere? E’ sempre tempo di pulizie in casa. Prima dell’arrivo dell’inverno perché non dare una pulita alle tapparelle? Senza detersivi o prodotti invasivi vediamo come rendere come nuove le vostre tapparelle con metodi semplici e naturali: i risultati vi stupiranno.

Intanto è opportuno rimuovere la polvere esterna con un panno asciutto per poi passare ai diversi metodi necessari ad eliminare lo sporco più profondo. Un valido aiuto per la pulizia delle superfici e non solo arriva dal limone. Le sue proprietà sgrassanti riusciranno a far risplendere le tapparelle in poche mosse.



Che dire poi dell’aceto? Questo rimedio è tra i più gettonati in casa per le sue proprietà miracolose. L’ideale per eliminare le macchie gialle dalle tapparelle di plastica e metallo. Da provare anche il sapone di Marsiglia, liquido o solido se usato in scaglie questo va diluito con l’acqua calda. Per pulire utilizzare una spugna, dopo il risciacquo pulito garantito. Se le tapparelle sono in plastica o metallo si può optare anche per una soluzione ottenuta dalla miscela di sapone di Marsiglia, acqua calda e un po’ di aceto, per quelle in legno basterà eliminare l’aceto dal composto. Sempre per quelle in legno si consiglia di provare anche una soluzione con acqua e ammoniaca.

Da non dimenticare il lavaggio a vapore che non vi deluderà per tutte le tipologie di tapparelle. Indispensabile l’uso bicarbonato di sodio combinato con l’acqua, per lo sporco più ostinato aggiungere anche qualche goccia di limone.