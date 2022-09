Bucato profumato, tutto parte dalla pulizia della lavatrice

Avere una lavatrice pulita ed igienizzata è il primo passo per avere un bucato pulito e profumato, perché non dimentichiamo che se questa risulta sporca e incrostata non sarà possibile raggiungere un ottimale livello di igiene e non si potranno evitare neanche i cattivi odori. Tra le cattive abitudini, oltre alla mancanza di pulizia costante, anche quella di lasciare per giorni i vestiti sporchi nel cestello. Ciò contribuisce a far proliferare i germi. Ma andiamo per ordine e vediamo come occuparsi della pulizia della lavatrice per non ottenere effetti indesiderati.

Per prima cosa è necessario pulire il cestello. I rimedi naturali sono sempre i più efficaci, basterà versare un bicchiere di aceto nel cestello e nella vaschetta della lavatrice eseguire un lavaggio a vuoto e la vostra lavatrice tornerà come nuova, nel caso dello sporco più difficile aggiungere anche del bicarbonato di sodio.

Anche la guarnizione naturalmente va pulita adeguatamente, perché in essa è facile che si formi la muffa a causa dell’acqua ristagnante. Anche in questo caso bisognerà mescolare limone e bicarbonato da passare con una spazzola adeguata per rimuovere lo sporco. Successivamente è necessario passare un panno umido e poi asciugare.

Per quanto riguarda il filtro invece va smontato e lavato. Utile potrebbe essere utilizzare una soluzione di acqua e aceto in cui immergerlo prima di rimemetterlo a posto. Per assicurasi invece un bucato profumato potete pulire cestello e vaschetta con un spruzzino contenente sempre acqua e aceto oppure acqua e limone. In alternativa è possibile fare un lavaggio a vuoto con bicarbonato e limone.