Cappa della cucina, i trucchi per farla tornare come nuova

Tra gli elettrodomestici che meritano pulizia e manutenzione costanti c’è senza dubbio la cappa da cucina, spesso a contatto con grasso, vapori e olio di cottura. Questa infatti se non viene pulita correttamente rischia infatti di non riuscire a garantire il suo corretto funzionamento ovvero l’eliminazione di fumi e odori. Cosa fare dunque per renderla lucente? Una guida vi aiuterà.

Quando bisogna pulire la cappa

In generale è opportuno pulire la cappa almeno una volta al mese, naturalmente ciò dipende dall’utilizzo che se ne fa, maggiore sarà l’utilizzo della cappa più frequente dovrà essere la pulizia, nel caso di uso eccessivo si consiglia di pulirla anche una volta ogni due settimane. Inoltre se la cappa nella parte esterna fosse in acciaio è opportuno usare prodotti specifici.

Come pulire i filtri in modo efficace

Bisogna fare una distinzione se si tratta di un filtro antiodore a carboni attivi non va lavato ma sostituito, in caso invece di filtro antigrasso questo può essere lavato a mano. Si può usare acqua e sapone ma in caso di sporco ostinato si consiglia di immergerlo in una bacinella con acqua e bicarbonato di sodio e dopo il risciacquo il risultato vi sorprenderà.

Come rendere lucente la griglia

La parte esterna della cappa può essere pulita con aqua e sapone, la griglia invece va smontata e pulita. Numerosi sono i rimedi da adottar: si può spruzzare lo sgrassatore aspettare che agisca e poi rimuovere lo sporco on una spugna umida oppure usare acqua e detersivo dei piatti, da non sottovalutare le soluzioni naturali come ad esempio quella ottenuta con acqua calda, bicarbonato di sodio e aceto.