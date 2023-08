Schiuma nel mare di San Leone colpa della fogna? L'Aica sbotta e annuncia: "Stanchi delle accuse, al via controlli con i robot"

Al via le ispezioni nei collettori delle acque bianche di San Leone e Villaggio Peruzzo: saranno eseguite nel corso di un intervento congiunto tra Aica e Comune di Agrigento. A renderlo noto è la società consortile che gestisce il servizio idrico e di depurazione.

"Considerato che il sistema fognario della frazione balneare agrigentina non registra alcuna avaria ed è monitorato costantemente dai tecnici di Aica - si legge in una nota della società -, come più volte ribadito dall’Azienda, saranno avviate, da lunedì prossimo, le video ispezioni lungo i collettori delle acque bianche per verificare la presenza di commistioni o di anomalie a carico del sistema di smaltimento delle acque bianche, così da fugare ogni dubbio sulla provenienza della schiuma rilevata nel mare di San Leone".

L’iniziativa, sempre secondo quanto fa sapere Aica, è stata concordata con il sindaco Francesco Miccichè, e sarà eseguita dai tecnici di Aica che interverranno con le proprie attrezzature per video ispezionare i collettori delle acque bianche.

"Ogni fine settimana riceviamo diverse segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano schiuma nel mare di San Leone ritenendone causa gli impianti fognari gestiti da Aica – spiega Settimio Cantone, presidente del Consiglio di amministrazione di Aica – L’Azienda, con i propri tecnici, professionisti competenti che ringrazio per il lavoro svolto, ha ancor di più intensificato il monitoraggio degli impianti senza, però, riscontrare alcuna anomalia. A questo punto, stanchi di questa presunzione di accuse e nonostante non sia di competenza di Aica, di concerto con il sindaco Miccichè, insieme con il direttore generale Claudio Garneri, abbiamo messo a disposizione i nostri tecnici e le attrezzature per eseguire un’operazione di controllo del sistema di smaltimento delle acque bianche di San Leone e del Villaggio Peruzzo. Attraverso il robot di Aica, dunque, percorreremo i collettori delle acque bianche per verificare l’eventuale presenza di scarichi impropri, commistioni, anomalie. Al termine dei lavori sarà redatto il report che consegneremo al sindaco Miccichè. Credo che queste siano azioni di civiltà e di tutela del nostro territorio”.

Miccichè aggiunge: "Abbiamo fatto ripetuti sopralluoghi per verificare il funzionamento delle acque reflue – afferma il sindaco Miccichè – con i tecnici sia del Comune sia di Aica, ma non è stata rilevata alcuna avaria. Così abbiamo deciso di ispezionare i collettori delle acque bianche, in modo da verificare la presenza di allacci fognari impropri o eventuali anomalie".