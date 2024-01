Furto d'acqua grazie al contatore alterato? Assolta 40enne

A processo con l'accusa di avere manomesso il contatore dell'acqua per farla convogliare, senza pagarla, nella propria abitazione, viene assolta a conclusione del processo.

Il giudice Andrea Terranova ha scagionato la 40enne Sonia Maranges, belga, proprietaria di un piccolo appartamento nel centro storico di Porto Empedocle, dove trascorre alcune settimane all'anno insieme alla madre.

Un controllo degli operatori di Girgenti Acque aveva fatto scattare la denuncia nei suoi confronti per l'accusa di furto aggravato. In particolare le si contestava di avere alterato il contatore per fare in modo che si creasse una derivazione che alimentasse la sua abitazione.

La difesa, tuttavia, affidata all'avvocato Salvatore Collura, ha fatto emergere che non vi era prova che l'allaccio arrivasse proprio in quell'appartamento perché il tecnico della società, sentito in aula, non era stato in grado di confermarlo. Lo stesso pm Margherita Licata, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto l'assoluzione.