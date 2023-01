Avvocati, concluso lo spoglio: ecco il nuovo consiglio dell'Ordine

Gli avvocati del foro di Agrigento eleggono il nuovo consiglio dell'Ordine. Si è conclusa in serata la tre giorni di voto per rinnovare l'organismo che rappresenta la categoria e resterà in carica per quattro anni. Hanno votato in 968, pari all'81 per cento degli aventi diritto.

Prima degli eletti la presidente in carica Vincenza Gaziano con 765 voti. Questi gli altri 14 consiglieri eletti: Riccardo Gueli: 573; Salvatore Maurizio Buggea: 530; Anna Salvago: 510; Lilla Azzarello: 454; Lucia Stefania La Rocca: 419; Angelo Avanzato: 401, Antonio Provenzani: 385; Salvatore Amato: 375; Giuseppe Aiello: 364; Gianluca Sprio: 360; Maria Alba Nicotra: 357; Salvatore Infantino: 350; Amalia Gallo: 336 e Diego Giarratana: 316.

I consiglieri eletti fanno tutti parte della stessa lista ad eccezione di Buggea: quest'ultimo, insieme a Gallo e Azzarello, sono gli unici che non fanno parte dell'organismo in carica fino a pochi giorni fa.

Questi gli altri candidati con i rispettivi voti: Rosanna Maniscalco, 289; Giovanni Crosta, 288; Davide Ciccarello, 286; Calogero Meli, 230; Silvana Rinallo, 222; Pierluigi Cappello, 191; Vincenzo Vitello, 184; Roberto Gambina, 184; Valentina Buongiorno, 147 e Fabiana Incorvaia, 118. Hanno votato in 968, l'81 per cento degli aventi diritto.