Garage in disordine, la guida per non sbagliare

Avere un garage è sicuramente comodo ma quando al suo interno sono riposti troppi oggetti la confusione regna sovrana. Una guida dettagliata vi aiuterà a rimettere ordine.

Eliminare il superfluo

Per eliminare il superfluo il decluttering è la tendenza più diffusa. E’ facile basta eliminare il superfluo. Si comincia portando fuori la macchina e il motorino in maniera tale da avere maggior spazio a disposizione e decidere cosa tenere e cosa buttare.

Come pulire i muri e le mensole

Dopo lo sgombero arriva il momento di pulire, rimuovendo polvere e ragnatele. Si consiglia di usare una scopa , meglio se di saggina e di passarla sul soffitto e poi sui muri, dall’alto verso il basso. Se nelle pareti avete le mattonelle ricorrete ad un detergente sgrassatore, da usare anche per eventuali mensole.

Come pulire i pavimenti e le serrande

Il pavimento di un garage è spesso difficile da pulire per la presenza di macchie di grasso e olio. Esistono però dei rivestimenti con materiali resistenti, che hanno bisogno di poca manutenzione , tra i pavimenti da annoverare quelli in cemento e resina.

Per le chiazze d’olio? Si possono usare i classici detergenti oppure scegliere una soluzione green. Ad esempio si può realizzare un composto formato da 2 litri di acqua calda, 2 bicchieri d’aceto bianco, 1 bicchiere di succo di limone e per dargli un piacevole aroma si possono aggiungere alcune gocce di olio essenziale. Per la pulizia della serranda invece oltre al solito prodotto sgrassante vi consigliamo di preparare un composto formato da un litro d’acqua e 1 bicchiere di aceto bianco.

Come ordinare gli attrezzi

Gli amanti del fai da te hanno molti attrezzi a disposizione, per averli a portata di mano, meglio attrezzare una parete. La soluzione migliore è installare un pannello in metallo forato, in cui inserire i ganci per appendere il necessario per il bricolage. Sotto il pannello si può sistemare un tavolo in legno su cui realizzare le proprie creazioni. Inoltre, per evitare che vernici, olio o attrezzi, come trapano e avvitatore, rimangano sparsi, con il rischio di sporcare o di inciampare, si può completare il garage con un armadietto.Infine, se nel garage sono presenti biciclette e scooter che non si usano spesso, per non farli impolverare, meglio coprirli con un telo.