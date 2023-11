Cardiologo ucciso perchè non rilasciava certificato, la segretaria: "Vetro ha atteso con pazienza che venisse il dottore"

"Gli ho detto che il dottore Alaimo sarebbe arrivato da lì a poco e ha atteso pazientemente mostrandosi cortese e calmo. Lo stesso aveva fatto la sera prima quando era venuto per una visita".

La segretaria del cardiologo Gaetano Alaimo racconta gli istanti immediatamente precedenti all'omicidio del medico a cui non ha assistito perché, poco prima che arrivasse, ha dato il cambio alla collega.

Adriano Vetro, 47 anni, bidello, ha confessato l'omicidio del medico 62enne ucciso con un colpo di pistola sparato alle spalle, all'interno del suo ambulatorio di Favara, lo scorso 29 novembre. La psichiatra Cristina Camilleri, perito della Corte di assise di Agrigento, presieduta da Giuseppe Miceli, gli ha riconosciuto un vizio totale di mente legato a un "disturbo delirante persecutorio".

Il pm Elenia Manno gli contesta la premeditazione e i futili motivi: il movente sarebbe legato al mancato rilascio di un certificato necessario per il rinnovo della patente.

Il processo è arrivato alle battute decisive. Questa mattina sono stati ascoltati alcuni testi della lista del pubblico ministero Elenia Manno e della difesa di parte civile dei familiari di Alaimo, affidata all'avvocato Giuseppe Barba.

Due colleghi dell'imputato hanno riferito che Vetro, sul lavoro, non aveva mai dato alcun segnale di squilibrio. Uno dei due ha raccontato di un litigio fra loro. "Sono stato pure spintonato, ci ha convocato il dirigente scolastico per rimproverarci ma l'episodio si chiuse là. Non mi sono mai accorto dei suoi problemi".

Problemi di ansia che, al contrario, sono stati confermati dalla sorella e da un neuropsichiatra che lo ha avuto in cura. Quest'ultimo ha riferito di avergli prescritto una terapia nel 2017 e di averlo sentito alcune volte al telefono per dei consigli medici fino al 2020.

La sorella Rita ha aggiunto: "La mancanza della patente di guida lo rendeva triste perché era costretto a stare a casa e non poteva andare neppure a messa".

Il processo continua il 14 dicembre con gli altri testi delle parti civili. Subito dopo si passerà a quelli dei difensori, gli avvocati Santo Lucia e Sergio Baldacchino.