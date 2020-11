Da Ribera a Sciacca per andare al mercato, ha violato il Dpcm: multata

Da Ribera a Sciacca per andare al mercato. Peccato che la Sicilia non è ancora in zona gialla e dunque i trasferimenti da un Comune all'altro sono ancora vietati. Ed è proprio per questo motivo che una riberese è stata sanzionata - per violazione alle prescrizioni del Dpcm - e la sanzione elevata, dagli agenti della polizia municipale, è stata di 533 euro.

Durante i controlli al mercato, i vigili urbani hanno sequestrato anche un centinaio di dvd. Tutti erano contraffatti e privi di marchio Siae. Chi li aveva posti in vendita - un extracomunitario - non è stato però bloccato perché alla vista delle divise il commerciante ambulante abusivo se l'è data a gambe levate, abbandonando la merce che avrebbe dovuto vendere. I dvd sono stati sequestrati.